В Пермском крае мужчина убил двух знакомых из-за «давнего конфликта»

В Пермском крае суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве из огнестрельного оружия двух женщин. Они приехали помочь по хозяйству брату подозреваемого, пока тот находился в больнице. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошёл в конце января. В ведомстве
Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств.
Ранее сообщалось, что в Выборге Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве военнослужащего. В ночь на 30 января в клуб на проспекте Ленина вошёл мужчина и сообщил, что его ранили ножом. Сотрудники вызвали скорую, но пострадавший скончался до её приезда.