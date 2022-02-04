В Пермском крае мужчина убил двух знакомых из-за «давнего конфликта»

В Пермском крае суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве из огнестрельного оружия двух женщин. Они приехали помочь по хозяйству брату подозреваемого, пока тот находился в больнице. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошёл в конце января. В ведомстве сообщили , что две пермячки 51 и 52 лет приехали к знакомому, проживающему в Пермском районе. Мужчина находился в больнице и попросил женщин помочь по хозяйству. Когда они находились в доме, туда пришёл 68-летний брат заболевшего. По имеющимся данным, он имел давний конфликт с одной из женщин. Мужчина взял огнестрельное оружие и расстрелял женщин, после чего произвёл «контрольные» удары ножом и попытался скрыться с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Суд постановил заключить подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

В настоящее время следователи занимаются сбором доказательств.

Ранее сообщалось, что в Выборге Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве военнослужащего. В ночь на 30 января в клуб на проспекте Ленина вошёл мужчина и сообщил, что его ранили ножом. Сотрудники вызвали скорую, но пострадавший скончался до её приезда.