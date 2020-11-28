В отношении сотрудников ФСИН за год возбудили 99 уголовных дел

https://static.news.ru/photo/67dc703e-3176-11eb-b940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российские следователи в течение 2020 года возбудили 99 уголовных дел в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Данной информацией с журналистами телеканала «Россия 24» поделился директор службы Александр Калашников.

По его словам, указанное количество уголовных дел было возбуждено в отношении 56 сотрудников уголовно-исполнительной системы. Из попавшихся на нарушении закона работников УИС 170 были уволены, некоторые попали под следствие.

Как сказал Калашников, без участия сотрудников ФСИН почти нереально пронести в места лишения свободы мобильные телефоны, с помощью которых заключённые могут совершать акты мошенничества, давления на свидетелей и не только. Бывает, что сотрудники предают интересы службы и за деньги или иные формы вознаграждения проносят лицам, находящимся в заключении, средства связи.

Чаще всего, отметил директор ФСИН, телефоны попадают в тюрьмы или колонии с помощью юристов, родственников или при использовании дронов. Для службы важно сократить число подобных инцидентов. Калашников заявил, что в последнее время с территорий мест заключения количество звонков сократилось до единиц. Для вычисления числа телефонов специалисты стараются найти технические решения.

Мы работаем с операторами связи, принимаем меры по внесению дополнений в законодательство, чтобы можно было по нашей информации прекращать оперативную связь на территории наших учреждений. Я думаю, что в ближайшее время эти меры покажут свою эффективность, — заявил Калашников.

За 2019 год и первые шесть месяцев 2020-го у сотрудников ФСИН изъяли 230 телефонов, которые они должны были незаконно пронести. Непосредственно у заключённых за тот же период изъяли 77 тысяч средств мобильной связи.

Как ранее передавал NEWS.ru, Басманный суд арестовал бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Максименко задержали 26 ноября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 285 УК). По версии следствия, в 2018 году он незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт зданий по программе «Развитие уголовно-исполнительной системы».