В Новой Москве найдено тело Мисс Кузбасс-2010 Ксении Сапожниковой

В Новой Москве нашли тело Мисс Кузбасс-2010 Ксении Сапожниковой. Его обнаружили в ходе показаний на месте. Подозреваемый в убийстве муж девушки Александр Попов полностью признал вину и рассказал, где спрятал труп, сообщает Telegram-канал 112.

По предварительной информации, тело девушки не было расчленено, как сообщалось ранее.

Сегодня в ходе проведения следственных действий следователями и криминалистами, совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы, - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ксения Сапожкова пропала летом 2021 года. Её муж Александр Попов заявил, что она улетела в Дубай и перестала выходить на связь. Однако в ходе допроса мужчина признался, что из ревности убил девушку, расчленил тело и выбросил в реку. Позже он стал отрицать свои показания.

Ранее суд Санкт-Петербурга арестовал главного внештатного специалиста-нефролога городского комитета по здравоохранению Александра Земченкова, которого следствие обвиняет в убийстве и расчленении собственной супруги, которая пропала без вести более 10 лет назад.