В Нижнем Новгороде убили семью из четырёх человек, включая двоих детей

В Нижнем Новгороде убили семью из четырёх человек, двое из них дети, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что у всех убитых присутствуют ножевые ранения. Тела мужчины, женщины и детей были найдены в одной из квартир пятиэтажки по улице Минина.

У всех ножевые ранения. Сейчас на месте работают криминалисты, — говорится в сообщении.

Стало известно, что одним из убитых оказался бизнесмен, владелец медицинской компании «Медстом» Василий Мельников. Фирма осуществляет поставки оборудования и расходных материалов для лабораторий.

В январе нынешнего года в селе Юрьевка Омской области был зарезан 38-летний мужчина, его 35-летняя сожительница и её 10-летняя дочь. По данным регионального СК, 17-летний подозреваемый около двух часов ночи пробрался в дом жертв. Там он ударил ножом взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата, за которой 14-летняя подозреваемая, его сообщница, не хотела ухаживать.

26 октября на западе Москвы в квартире жилого дома были обнаружены тела взрослых мужчины и женщины, а также несовершеннолетнего ребёнка со следами насильственной смерти. Известно, что главой убитой семьи оказался топ-менеджер Смоленского банка Михаил Яхонтов. Убитому ребёнку было восемь лет.