В Нижегородской области найдено тело убитой 12-летней школьницы

В Нижегородской области найдено тело 12-летней девочки, которая ранее не вернулась из школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Инцидент
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, идёт допрос свидетелей, назначаются экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего преступление.
Ранее в Кирове был задержан местный житель, который сбросил с пятого этажа полуторагодовалого ребёнка. Малыш погиб. В момент преступления мужчина был нетрезв.