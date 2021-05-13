В Нижегородской области найдено тело убитой 12-летней школьницы

https://static.news.ru/photo/4e041140-b424-11eb-8118-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СК России по Нижегородской области/vk.com

В Нижегородской области найдено тело 12-летней девочки, которая ранее не вернулась из школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Инцидент произошёл в посёлке Большое Козино Балахнинского района 13 мая. 12-летняя школьница не вернулась с уроков домой. Вечером этого же дня её тело обнаружили в лесополосе близ посёлка.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, идёт допрос свидетелей, назначаются экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего преступление.

Ранее в Кирове был задержан местный житель, который сбросил с пятого этажа полуторагодовалого ребёнка. Малыш погиб. В момент преступления мужчина был нетрезв.