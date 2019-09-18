https://static.news.ru/photo/efdb5e6e-da1a-11e9-be6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московские полицейские задержали мужчину, применившего оружие во время дорожного конфликта на Варшавском шоссе.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, 15 сентября в ходе конфликта на дороге на юге Москвы задержанный выстрелил в своего оппонента в упор из травматического пистолета (по другим данным, из сигнальной ракетницы). Пострадавшего доставили в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на территории Московской области. Ему избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Как ранее сообщал News.ru, в Москве возбудили уголовное дело против мужчины, угрожавшего автоинспектору страйкбольными гранатами.