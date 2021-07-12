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Стали известны подробности по делу юноши, планировавшего взорвать школу

14:43, 07 декабря 2021
Стали известны подробности по делу юноши, планировавшего взорвать школу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Молодой человек во «ВКонтакте» выложил пост с угрозами в адрес московской школы. В сообщении содержалась информация о том, что бывший ученик собирается устроить в образовательном учреждении № 1297 взрыв. Прочитавшие публикацию ученики 10-го класса передали сведения о готовящемся теракте в полицию, сообщил Telegram-канал Baza.

В школе были готовы к приходу злоумышленника, который планировал напасть на школу 7 декабря, однако в последний момент поменял своё решение и пришёл на день раньше.

По данным журналистов, вооружённый юноша перелез через забор, долго ходил вокруг здания, не решаясь зайти внутрь образовательного учреждения. Охранники его заметили, после чего нажали тревожную кнопку. Правоохранительные органы прибыли на место со служебной собакой и задержали юношу у входа в школу. Оперативники при обыске изъяли у молодого человека пневматический пистолет, баллоны к нему и три ножа. Эвакуация учебного заведения не понадобилась.

Ранее в Ростове-на-Дону сообщалось о приговоре Южного окружного военного суда в отношении двух жителей Керчи, которые готовили в феврале 2020 года теракт в образовательных учреждениях города. Оба были признаны виновными по статье 205 УК РФ «Подготовка террористического акта».

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