В Москве разоблачили банду в похоронном бизнесе с участием полицейских

Силовики задержали пять участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и области.



По данным ведомства, сотрудники дежурных частей столичных отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово получали крупные суммы от ритуальных агентств, предоставляя им служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода. После этого представители ритуального агентства связывались с родственниками умерших и выезжали к ним на дом, навязывая дорогостоящие услуги по захоронению.

Организатор преступной схемы был задержан 20 августа при попытке пересечения границы РФ с Украиной. В офисе похоронной компании были проведены обыски, в автомобиле руководителя обнаружен поддельный пропуск с символикой УФСБ России по городу Москве и Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Ранее сообщалось, что падение сектора услуг, отмеченное в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса, не затронуло две сферы — ритуальные услуги и почтово-курьерские сервисы. При этом в погребальной сфере даже был зафиксирован рост в 3,8%, что объясняется высокой смертностью, которая в 2020 году увеличилась на 18% и достигла 2,124 млн человек. Естественная убыль населения в 2020 году составила 688,7 тысячи человек — вдвое больше, чем годом ранее.