В Москве задержали экс-заместителя прокурора Новосибирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали экс-заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, сообщил член региональной Общественной палаты Евгений Митрофанов, передаёт «Сиб.фм». При каких обстоятельствах её задержали и где сейчас находится Кузьменок, неизвестно. До этого её объявили в международный розыск по уголовному делу о получении взяток в особо крупном размере.

Бывший заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок задержана в Москве, — написал Митрофанов в соцсетях.

В 2016 году Любовь Кузьменок стала второй в регионе женщиной-генералом. 29 июня 2022 года Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента экстрадиции или задержания. Бывшей сотруднице прокуратуры грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В мае Пресненский суд Москвы признал бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным по второму делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей. Прокурор попросила для осуждённого 17 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.

Ранее правоохранительные органы Челябинска задержали начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля за то, что тот занимался вымогательством денег у бизнесменов. Предположительно, Гефель требовал деньги за пособничество в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию.