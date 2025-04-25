В Москве задержали бандитку из другого государства Росгвардия задержала в Москве обвиняемую в бандитизме иностранку

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В Москве сотрудники Росгвардии задержали иностранку, которую в другом государстве обвиняют в бандитизме, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Женщине 48 лет, она не смогла предоставить правоохранителям документы и утверждала, что в столицу приехала днем ранее. Задержали подозреваемую на улице Даниловский Вал.

Сотрудники задержали подходящую под ориентировку женщину. Ею оказалась 48-летняя приезжая. Позже было установлено, что она находится в розыске по обвинениям в совершении разбоя и бандитизме на территории другого государства, — рассказали в Росгвардии.

Женщина была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали уроженца Челябинской области в военной форме. Он, будучи пьяным, домогался официантки в одном из ресторанов.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 34-летнего уроженца Узбекистана, которого обвинили в домогательствах. 11 апреля сотрудница магазина обратилась в полицию Невского района, где рассказала, что на рабочем месте ее домогался иностранец, который отпустил ее лишь после того, как она позвала на помощь коллег.