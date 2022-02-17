В Москве шесть раз выстрелили в бойца ММА, его госпитализировали

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В Сибирском федеральном округе в 2021 году зафиксировали 5563 несовершеннолетних преступника и соучастника, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Генпрокуратуру России. Больше всего их было в Кузбассе — 1122 человека, что является третьим показателем по стране в отдельности.

Иркутская и Новосибирская области, Красноярский и Алтайский края вошли в топ-10 регионов по критерию подростковой преступности; меньше всего преступлений на Алтае — 94 случая. В прошлом году сибирские подростки совершали...