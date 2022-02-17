В Москве шесть раз выстрелили в бойца ММА, его госпитализировали
Никита Чайка
Никита Чайка
12:52, 17 февраля 2022
Багдат ДюсембаевФото: bagdat_mma/instagram.com
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В Москве с огнестрельными ранениями госпитализировали бойца смешанного стиля (ММА) Багдата Дюсембаева, сообщает Telegram-канал 112. Известно, что инцидент произошёл из-за конфликта, возникшего на одной из столичных парковок.
30-летний спортсмен приехал в фитнес-клуб, находящийся в центре Москвы, с целью купить абонемент. Свой автомобиль боец оставил около спортзала. Парковщик попросил Дюсембаева переставить транспортное средство и вызвал сотрудников безопасности.
Далее произошла словесная перепалка, в ходе которой охранник применил оружие, выстрелив в спортсмена шесть раз. Дюсембаева госпитализировали, медики оказывают свою необходимую помощь.
Накануне днем по улице Орджоникидзе, дом 10а, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба получил огнестрельное ранение в грудь боец ММА Багдат Дюсембаев. Пострадавший госпитализирован в ГКБ имени Н. И. Пирогова, - сказал собеседник агентства ТАСС.