18+

Рубрики

Медиа

Архив

Криминал

В Москве шесть раз выстрелили в бойца ММА, его госпитализировали

12:52, 17 февраля 2022
В Москве шесть раз выстрелили в бойца ММА, его госпитализировали Багдат Дюсембаев Фото: bagdat_mma/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Москве с огнестрельными ранениями госпитализировали бойца смешанного стиля (ММА) Багдата Дюсембаева, сообщает Telegram-канал 112. Известно, что инцидент произошёл из-за конфликта, возникшего на одной из столичных парковок.

30-летний спортсмен приехал в фитнес-клуб, находящийся в центре Москвы, с целью купить абонемент. Свой автомобиль боец оставил около спортзала. Парковщик попросил Дюсембаева переставить транспортное средство и вызвал сотрудников безопасности. 

Далее произошла словесная перепалка, в ходе которой охранник применил оружие, выстрелив в спортсмена шесть раз. Дюсембаева госпитализировали, медики оказывают свою необходимую помощь.

Накануне днем по улице Орджоникидзе, дом 10а, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба получил огнестрельное ранение в грудь боец ММА Багдат Дюсембаев. Пострадавший госпитализирован в ГКБ имени Н. И. Пирогова, - сказал собеседник агентства ТАСС.

Полиция начала проверку по данному инциденту. 

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео