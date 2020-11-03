В Москве поймали членов ОПГ, легализовавшей тысячи мигрантов

https://static.news.ru/photo/2e8fce98-1dbc-11eb-8c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии, ФСБ и полиции задержали восемь участников организованной преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов в России.

Силовикам удалось выявить и приостановить деятельность двух лабораторий по производству поддельных документов. Задержанные участники ОПГ за несколько лет легализовали более 10 тысяч мигрантов в РФ, передаёт «Московский Комсомолец» со ссылкой на заявление пресс-службы ФСБ по Москве и Московской области.

Преступная группировка была создана в 2015 году и представляла собой структурированную организованную с распределением функций и ролей.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали сеть подпольных офисов, которые несколько лет подделывали документы нелегальным мигрантам в Москве и Подмосковье. Возбуждены девять уголовных дел, 14 человек уже осуждены. Все они получили реальные сроки лишения свободы от полутора до трёх лет. За время работы преступная группа легализовала больше 30 тысяч гастарбайтеров.

Группировка, состоявшая из выходцев из Средней Азии, изготавливала поддельные разрешительные документы для соотечественников в девяти точках в разных районах Москвы, а также в подмосковных городах, пользующихся особой популярностью у нелегальных мигрантов, писал NEWS.ru.