В Москве злоумышленники отобрали у пенсионера 3,7 млн рублей

В Москве трое злоумышленников совершили разбойное нападение на 78-летнего пенсионера и похитили его сбережения в размере 3,7 млн рублей. Двое нападавших задержаны полицией, розыск третьего продолжается. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МВД.

Инцидент произошёл на 15-й Парковой улице. В квартиру потерпевшего позвонила неизвестная ему девушка и попросила воды. Мужчина разрешил ей войти и предложил кофе, на что та согласилась.

Пока пенсионер готовил напиток, девушка впустила в квартиру двоих мужчин. Те связали пожилого мужчину скотчем и, угрожая ножом, потребовали отдать им деньги. Найдя сбережения пенсионера, они забрали их и скрылись.

Через некоторое время потерпевший сумел освободиться и позвонил в полицию.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка, приезжие из другого региона России, — заявили в полиции.

Похищенными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Задержанные фигуранты арестованы. Продолжается розыск их соучастника, а также проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

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