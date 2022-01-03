В Махачкале убили бизнесмена, обвиняемого в хищении бюджетных средств

В Махачкале неизвестный трижды выстрелил в предпринимателя Мурадхана Ризаева, которого обвиняли в хищении бюджетных средств. От полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщает Telegram-канал «112». ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что возбуждено уголовное дело.

Речь идёт о соучредителе строительной компании «Гранит» Мурадхане Ризаеве. Ранее суд приговорил его к четырём с половиной годам тюрьмы, а также постановил взыскать с него в пользу государства более 575 миллионов рублей. Некоторое время спустя вердикт был отменён в кассационном суде, а дело направлено на новое рассмотрение.

По сведения канала, нападение на Ризаева было совершено, когда он выходил из своего дома.

Как утверждают авторы Telegram-канала Readovka, убийство может быть связано с дачей взятки Нурлану Ашурбекову — руководителю отдела республиканского следственного управления СК России, которому Ризаев дал взятку из-за своего сына Максуда — его обвиняли в создании незаконного вооружённого формирования. Утверждается, что взятка не помогла, Максуда Ризаева приговорили к 10 годам лишения свободы, а Мурадхан Ризаев потребовал свои деньги назад.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в бане был найден убитым гражданин Р. Ханов, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. По данным СМИ, его застрелили из обреза. Убийцы бизнесмена с места преступления скрылись.