В Ленинградской области муж забил жену до смерти в её день рождения 

В посёлке Лебяжье Ленинградской области мужчина убил жену на почве ревности в её день рождения, передаёт телеканал РЕН ТВ. Он начал избивать супругу во время празднования её 35-летия после употребления алкогольных напитков. От полученных трав женщина скончалась на месте. Инцидент произошёл 15 января.

Преступление произошло в доме на улице Строительной, когда безработная пара выпивала в своей квартире. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, предполагающей нанесение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Ревнивец сам позвонил в полицию и рассказал об убийстве жены. Выяснилось, что мужчина уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Прибывшие на место происшествия органы правопорядка обнаружили тело жертвы без признаков жизни. По словам экспертов, удары наносились исключительно по голове. Следствие также выяснило, что супруг бил женщину ногами, а также неким неустановленным предметом в лицо. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее сообщалось о подозреваемом в убийстве жены и двоих детей в Канске Николае Куропаткине, который, по свидетельству знакомой семьи, неоднократно избивал жену и сына. Валерия заявила, что факты насилия были всем известны. Между тем другая приятельница, Ольга, сказала, что убитая Светлана Куропаткина никогда не жаловалась на мужа.