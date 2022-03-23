В Красноярском крае задержали сторонника ИГ, готовившего теракт в УФСИН

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Сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), планировавшего совершить теракт на объекте УФСИН в Красноярском крае, используя взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ (ЦОС). Отмечается, что в Telegram сторонник запрещённой организации выступал с призывами к совершению терактов.

25-летнего гражданина России, проживающего в Норильске, задержали 22 марта. В ЦОС сообщили, что задержанный признался в планах «подорвать СИЗО с целью освободить пленных мусульман».

Согласно показаниям задержанного, с использованием самодельного взрывного устройства он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Управления Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края, — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), сообщили в СК.

Ранее другому стороннику этой же террористической организации, Артуру Сатимирову, был вынесен судебный приговор. Он проведёт 13 лет в колонии. Мужчину обвиняют в подготовке теракта в Астраханской области.

Накануне ФСБ задержала в Сочи 17-летнего гражданина России, администратора интернет-сообщества «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), пропагандировавшего идеологию массовых убийств и распространявшего фейки о терактах.