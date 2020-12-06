В Краснодарском крае силовики задержали сторонников террористов

https://static.news.ru/photo/eaea8bb4-386a-11eb-aa64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/УФСБ России по Красноярскому краю

Сотрудники Федеральной службы безопасности на территории Краснодарского края задержали сторонников «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещённая в РФ террористическая организация). Один из преступников предпринимал попытку покинуть пределы, чтобы принять участие в вооружённых столкновениях. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального главка ФСБ.

Отмечается, что в составе группы сторонников террористов были граждане одного из государств Средней Азии. Как рассказали в ФСБ, один из них проникся идеями радикального ислама. Задержанный пытался улететь из России и участвовать в вооружённых столкновениях на стороне боевиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий он был задержан сотрудниками УФСБ в международном аэропорту Красноярска при регистрации на рейс, а остальные члены организации — по месту их проживания. Фигуранты стремились расширить состав участников террористической организации, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ФСБ добавили, что к настоящему моменту в отношении задержанных уже возбудили уголовные дела по статьям УК РФ о содействии террористической деятельности и подготовке с целью осуществления террористической деятельности.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия совместно с Таджикистаном продолжит сдерживать проникновение террористов из сопредельных стран, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Таджикистану принадлежит особая роль в сдерживании угроз. В частности, это касается проблем с проникновением наркотиков.