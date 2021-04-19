В Иркутской области предстанет перед судом вор в законе Чича

https://static.news.ru/photo/df077578-a1b0-11eb-bdab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи СКР в Иркутской области завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 50-летнего вора в законе Радика Шафигуллина, известного в преступной среде как Чича. Он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Согласно материалам дела, Шафигуллин был коронован в 1998 году. Он занимает высшее положение в преступной иерархии, обладает непререкаемым авторитетом в уголовной среде и руководит участниками преступного мира. Наряду с этим распространяет в местах лишения свободы и за её пределами воровские традиции и преступную идеологию, сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время Чича находится в ИК-19 в Иркутской области. В 2009 году суд приговорил его к 20 годам лишения свободы по обвинению в убийстве двух человек и покушении на жизнь ещё одного. Преступление было совершено Шафигуллиным в 2003 году в Нижнекамске с целью распространения своего криминального влияния на город и действующие в нём криминальные группировки.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово задержали молдавского криминального авторитета Григория Карамалака по прозвищу Болгар. Он находился в международном розыске за преступления, совершённые в 2016–2017 годах. В конце 1990-х Болгар перебрался в Россию, получил статус беженца, а некоторое время спустя — гражданство РФ.