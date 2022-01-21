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«Исключение, а не система»: в Госдуме рассказали о борьбе с коррупцией

Депутат Выборный: коррупционные правонарушения в России являются исключениями
16:57, 21 января 2022
«Исключение, а не система»: в Госдуме рассказали о борьбе с коррупцией Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Коррупционные правонарушения в России являются исключениями, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Публичная проверка всех членов правительства не нужна, сообщил он, комментируя уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении замглавы Минтранса Владимира Токарева.

Я думаю, в этом необходимости нет. Как бы то ни было, такого рода правонарушения — это уже скорее исключение в настоящее время, чем система. У нас достаточно сильное антикоррупционное законодательство, есть соответствующие структурные подразделения, которые занимаются контролем в органах власти на всех уровнях, по всей вертикали и горизонтали. Маховик антикоррупционный набрал обороты, данная ситуация с Токаревым — яркое тому подтверждение, поскольку есть правонарушение и есть наказание. Какие-либо дополнительные проверки, на мой взгляд, не нужны, — сказал Выборный.

Он добавил, что замминистра — это достаточно высокий уровень власти. Токарев мог не удержаться от искушения, или же его плохо проверили из-за халатности. Также, предположил Выборный, проверяющие могли быть заинтересованы в этом человеке, что «одинаково плохо».

Токарева обвиняют в фальсификации договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании и растрате средств, предназначенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

19 января Токарев был задержан и помещён в изолятор временного содержания. В его доме и служебном кабинете прошли обыски. Были изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище ещё одного фигуранта уголовного дела.

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