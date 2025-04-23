«В горах среди темнокожих»: мать похищенной девочки верит экстрасенсам Мать похищенной в 2007 году под Псковом девочки уверена, что дочь стала рабыней

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Мать похищенной в 2007 году в городе Великие Луки четвероклассницы Вали Корик Светлана рассказала Telegram-каналу SHOT, что ее дочь жива и находится в рабстве. Так ей сообщил экстрасенс, к которому женщина год назад приходила с фотографией похищенной девочки. При этом из-за стресса, по словам медиума, девочка потеряла память, но свою мать она помнит.

Находится в другой стране, в горах, среди темнокожих людей. <…> Маму помнит, — пересказывает слова ясновидца женщина.

Тот же экстрасенс, посмотрев на фото Паши Матросова, который пропал вместе Валей, сказал, что тот мертв. Вместе с этим, как сообщает источник, одноклассница рассказывала следователям, что в день пропажи неизвестный мужчина подошел к ним и предложил принять участие в пробах для съемок в фильме о космосе. Девушка почувствовала неладное и ретировалась, а Паша с Валей ушли за мужчиной, после чего их не видели.

Сейчас следователи вернулись к версии, согласно которой дети попали в сексуальное рабство. Уже составлены фотороботы с учетом того, как они выглядели бы в актуальном возрасте — 29 лет.