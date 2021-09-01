В деле обвиняемого в педофилии экс-супруга Коваль нашлись новые жертвы

Бизнесмен Михаил Штырлин, обвиняемый в педофилии, может быть причастен ещё к четырём эпизодам растления девочек. Новые жертвы в деле нашлись спустя несколько месяцев после задержания экс-супруга блогера Юлии Коваль. Полиция проводит проверку, передаёт Telegram-канал Mash.

Изначально Штырлина задержали в июне этого года в Краснодаре по нескольким эпизодам растления несовершеннолетних. Теперь же стало известно, что пострадавших девочек-подростков от действий владельца виноделен может быть более 10.

По данным СМИ, следствие подозревает следующее: бизнесмен приезжал в Краснодар по работе. Идя по улице, он якобы случайно ронял крупную купюру и ждал, пока эту банкноту ему принесут обратно.

Однажды, пишет Mash, сразу четыре подруги побежали отдать потерянное, после чего экс-супруг ведущей шоу «Орёл и Решка» заманил их в кусты и «показал неприличное». В другом случае две девочки, вероятно, не планировали отдавать купюру. Тогда Штырлин, по версии следствия, стал обвинять их в краже. Запугав, он «увёл их в подъезд и заставил себя трогать».

Сам подозреваемый пока отрицает все обвинения. Тем не менее с июня 50-летний владелец винодельни «Легенды Крыма» находится под арестом. Отметим, что Коваль, которая родила Штырлину сына, отказывается от каких-либо комментариев, поясняя, что не намерена говорить на тему его возможных действий.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осуждённому на 13 лет за сексуальное насилие над школьницами, которые признались, что оговорили мужчину.