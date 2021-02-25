В Чувашии осудили убийцу заступившегося за девушек мужчины

https://static.news.ru/photo/59ffb990-777a-11eb-b3b4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чувашии суд вынес приговор 43-летнему жителю Чебоксар, убившему мужчину, который пытался защитить девушек. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в апреле 2020 года. Подсудимый, находившийся в состоянии опьянения, встретил во дворе одного из жилых домов группу девушек. Мужчина стал приставать к ним и бросать в них бутылки.

Когда девушки стали расходиться по домам, злоумышленник начал преследовать одну из них. Она позвала на помощь, и за неё вступился 35-летний местный житель. Он попытался пресечь хулиганские действия, но подсудимый нанёс мужчине несколько ножевых ранений, от которых тот скончался.

Дебошира помог задержать знакомый погибшего. При этом тот пытался нанести ранения и ему, пока на место инцидента не прибыла полиция.

Подсудимый свою вину признал частично. По его словам, у него не было умысла на убийство. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Вердикт пока в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщается на сайте прокуратуры.

Ранее NEWS.ru писал, что в Уссурийске перед судом предстанет местный житель, который убил своего знакомого и поселился в его квартире. При этом труп он спрятал на балконе.