В Брюсселе женщина чудом выжила после того, как её толкнули под поезд метро

В Брюсселе в пятницу, 14 января, мужчина, ожидавший прибытия поезда, намеренно толкнул на рельсы 55-летнюю женщину. Пострадавшая осталась в живых только благодаря мгновенной реакции машиниста, успевшего применить экстренное торможение. Брюссельская транспортная компания MIVB подтвердила факт случившегося, передаёт бельгийское издание VRT, добавляя, что само происшествие было зафиксировано камерами слежения. Люди, ставшие свидетелями инцидента, сразу же пришли на помощь потерпевшей и помогли в задержании злоумышленника.

Появилось видео того, как женщину столкнули на рельсы на брюссельской станции метро Rogier вечером. Инцидент произошёл вчера около 20 часов вечера. Мужчина намеренно толкнул пассажира. Прибывающий поезд применил экстренное торможение и успел остановиться до того, как ударит несчастную женщину. Несмотря на попытку скрыться с места происшествия, нападавшего удалось задержать, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавший был без защитной маски на лице, поэтому его личность легко смогли идентифицировать. В настоящее время бельгийские правоохранительные органы проводят расследование. Из-за этого события в метро временно останавливалось движение между станциями в центре Брюсселя.

В конце декабря житель села Северо-Енисейское упал на рельсы из-за преждевременно тронувшегося поезда, следовавшего с опозданием и не подождавшего окончания посадки пассажиров. 66-летний мужчина был госпитализирован, правоохранительные органы начали проверку инцидента.