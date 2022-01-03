В Балашихе арестованы подозреваемые в отравлении алкоголем четырёх человек

В подмосковной Балашихе арестованы двое подозреваемых в сбыте спиртосодержащей продукции, которой отравились насмерть три человека. Ещё один пострадавший был госпитализирован. Оба фигуранта уголовного дела заключены под стражу до 2 марта 2022 года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

С учётом позиции прокурора суд избрал в отношении 45-летнего обвиняемого в сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлёкшей смерть трёх человек, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

На этот же срок суд заключил под стражу ещё одного фигуранта уголовного дела.

Ранее стало известно, что 2 января в одном из домов в Балашихе было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Его гостя, находившегося без сознания, госпитализировали в стационар. Из квартиры была изъята канистра со спиртосодержащей жидкостью.

В тот же день из соседнего здания в больницу были доставлены мужчина и женщина, предположительно, отравившиеся алкоголем. Впоследствии они скончались. Из их квартиры также изъяли канистры со спиртосодержащей продукцией.

Следователи Московской области возбудили уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть трёх человек. Следствие установило, что все погибшие приобрели спиртные напитки в одном месте.

Ранее российские производители алкоголя начали разрабатывать пакет мер по борьбе с контрафактными напитками. Они позволят легальному бизнесу вытеснить с рынка суррогатный алкоголь.

Производители считают, что с нелегальным рынком нужно бороться не только полицейскими методами, но и экономическими. Для этого нужно снизить размер госпошлины на разрешение розничной торговли спиртным, убрать ограничения по площади и упростить процесс получения лицензии на торговлю алкоголем.