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В Армении задержали мужчину, угрожавшего взорвать посольства России и США

13:05, 30 января 2022
В Армении задержали мужчину, угрожавшего взорвать посольства России и США Посольство России в Ереване Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали мужчину, угрожавшего взорвать здания посольств России и США в Ереване, сообщили ТАСС в пресс-службе силового ведомства. Звонок с угрозами поступил в полицию 25 января около 16:50 по местному времени.

Личность указанного лица полиция уточнила, на следующий день он был доставлен в отделение, — сообщили в правоохранительных органах.

По данному инциденту в ведомстве готовятся материалы.

Ранее неизвестные сообщили о минировании посольств Таджикистана и Киргизии в Москве. В анонимном сообщении указывалось, что в зданиях посольств заложено мощное взрывное устройство. Также злоумышленники заявили, что при попытке обезвреживания взрывчатки произойдёт взрыв.

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