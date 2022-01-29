В Армении задержали мужчину, угрожавшего взорвать посольства России и США

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Следственный комитет по Москве занялся проверкой экс-начальника управления ГБУ «Жилищник» Александра Григорьева, который подозревается в размещении «фермы» для добычи криптовалюты на автобазе ведомства, сообщает Telegram-канал Mash. Его подозревают в получении взятки.

Следствие полагает, что некий криптобизнесмен дал Григорьеву взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы он позволил оборудовать автопарк для майнинга (добычи криптовалюты). Ввиду того что процесс добычи криптовалюты с помощью...