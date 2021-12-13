В регионах России выявлено более 100 неонацистов, готовивших теракты

Сотрудники ФСБ выявили в 37 регионах России 106 неонацистов — сторонников украинской группировки «М.К.У.», готовившей теракты и массовые убийства. Двое из них намеревались организовать вооружённые нападения на образовательные учреждения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ.

Лидер группировки Егор Краснов через соцсети и мессенджеры доводил до сторонников в российских регионах указания о совершении терактов и массовых убийств.

В числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Ещё двое задержанных подозреваются в подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения, — уточняется в сообщении.

Сотрудники ФСБ выявили в Пензенской области и Коми две аффилированные с «М.К.У» группы экстремистов. У них изъяты охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, большое количество холодного оружия, а также баллончики со слезоточивым газом. Решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.

19 марта в Геленджике и Ярославле сотрудники ФСБ задержали 14 участников «М.К.У.». В апреле спецслужбы сообщили о задержании 16 сторонников этой группировки в девяти российских городах.