Установлена личность сообщившего о «минировании» мечетей в Москве

https://static.news.ru/photo/3620fe5a-270f-11eb-9f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что анонимное сообщение о якобы минировании двух мечетей на территории Москвы поступило с телефона 34-летнего мужчины. Он проживает в районе Текстильщики.

В субботу, 14 ноября, в столичные экстренные службы поступило анонимное сообщение, согласно которому неизвестные «заминировали» Мемориальную мечеть на Поклонной горе и Историческую мечеть на территории района Замоскворечье. Из зданий в общей сложности эвакуировали более 50 человек.

Как рассказал журналистам информированный источник, мужчина из Текстильщиков позвонил имаму одной из мечетей. Он грозил взорвать здания.

Полицейские два с половиной часа проверяли столичные мечети в Выползовом переулке, на Большой Татарской улице, улице Хачатуряна и Поклонной горе. Ни в одном случае взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуацию провели в двух мечетях из перечисленных, — цитирует источника ТАСС.

В настоящий момент проверка инцидента продолжается. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Историческая мечеть на Татарской улице является древнейшей в столице. Здание возвели в первой половине XIX века.

Как ранее передавал NEWS.ru, 8 ноября центральная станция метро Киева «Крещатик» была закрыта сотрудниками правоохранительных органов. Причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве.

Кроме того, силовики перекрывали переход с «Крещатика» на «Майдан Незалежности» («Площадь Независимости»).