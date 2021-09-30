Установлена личность подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве трёх студенток медицинского колледжа под Оренбургом, сообщает Telegram-канал «112». Предположительно, преступление совершил 18-летний молодой человек.

Отмечается, что юноша встречался с одной из убитых. Речь идёт о 17-летней студентке, тело которой было найдено во дворе, в ста метрах от дома.

Ранее сообщалось, что тела трёх убитых девушек были найдены под Оренбургом. Девушки вместе приехали из Башкирии и снимали в Гае квартиру. Два тела нашли после пожара в квартире жилого дома. Ещё одна погибшая была обнаружена во дворе. По предварительным данным, убийца зарубил девушек топором. У всех погибших зафиксированы схожие травмы. Убитым было 17, 18 и 19 лет.

В настоящее время следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Прокуратура области взяла расследование дела под свой контроль.