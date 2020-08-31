Уличная камера в Петербурге зафиксировала ограбление

На одну из камер наружного наблюдения в Санкт-Петербурге удалось зафиксировать, как неизвестный отобрал у девушки мобильный телефон.
Видео
Инцидент произошёл 31 августа около 8:00 утра в районе дома №155 по проспекту Ветеранов.
На видеоролике видно, как парень нападает на девушку со спины и выхватывает у неё из рук телефон. Девушка убегает от нападающего по газону, в то время как грабитель с добычей попросту уходит за угол.
Ранее News.ru сообщал о том, что грабители в Москве вынудили 29-летнего безработного отдать им 3,5 млн рублей.
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