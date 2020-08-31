Уличная камера в Петербурге зафиксировала ограбление

https://static.news.ru/photo/a3d1b62a-eb72-11ea-a203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На одну из камер наружного наблюдения в Санкт-Петербурге удалось зафиксировать, как неизвестный отобрал у девушки мобильный телефон.

Видео разместило на своем сайте издание «Невские новости».

Инцидент произошёл 31 августа около 8:00 утра в районе дома №155 по проспекту Ветеранов.

На видеоролике видно, как парень нападает на девушку со спины и выхватывает у неё из рук телефон. Девушка убегает от нападающего по газону, в то время как грабитель с добычей попросту уходит за угол.

Ранее News.ru сообщал о том, что грабители в Москве вынудили 29-летнего безработного отдать им 3,5 млн рублей.