Украинские полицейские освободили из трудового рабства более 170 человек

Сотрудники украинской полиции пресекли деятельность преступной группы и освободили из трудового рабства 172 человека, которых удерживали в так называемых реабилитационных центрах.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Задержаны девять подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Согласно материалам дела, злоумышленники вербовали и насильно удерживали социально незащищённых граждан — инвалидов, пожилых людей, людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. По заказу третьих лиц их отправляли на выполнение черновых работ в городе Днепр. При этом деньги за их труд получали преступники.
В ходе расследования были проведены обыски в 13 таких «реабилитационных центрах», а также в местах проживания фигурантов дела. Полицейские изъяли деньги, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, паспорта попавших в рабство граждан и другие вещественные доказательства,
Ранее NEWS.ru писал, что в российском Батайске задержали банду рабовладельцев. Их жертвами были одинокие люди, которых они находили на дороге и, угрожая пистолетом, сажали в автомобиль. Затем похищенных свозили в гараж, где сажали на привязь, и периодически вывозили работать в полях.
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