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Криминал

Уголовное дело заведено по факту убийства отца экс-гонщика «Формулы-1»

01:57, 25 октября 2020 21
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Александра Петрова, бывшего депутата, предпринимателя, бывшего владельца Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании. Петров стал жертвой киллера, его застрелили вечером 24 октября на территории своего лома под Выборгом в Ленинградской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой — следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального СУ СКР, сообщает Пятый канал. Устанавливается круг общения потерпевшего и другие обстоятельства, которые имеют значение для дела.

Александр Петров — отец гонщика Виталия Петрова по прозвищу «Выборгская ракета». Около года он входил в основной состав пилотов команды «Рено» «Формулы-1».

Ранее NEWS.ru сообщал, что киллер пробрался в коттедж мужчины примерно в 18:00. Он выстрелил в политика, а затем тело нашёл сторож, который вызвал полицию и скорую.

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