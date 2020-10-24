Уголовное дело заведено по факту убийства отца экс-гонщика «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/513e3334-164c-11eb-ac70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства Александра Петрова, бывшего депутата, предпринимателя, бывшего владельца Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании. Петров стал жертвой киллера, его застрелили вечером 24 октября на территории своего лома под Выборгом в Ленинградской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой — следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального СУ СКР, сообщает Пятый канал. Устанавливается круг общения потерпевшего и другие обстоятельства, которые имеют значение для дела.

Александр Петров — отец гонщика Виталия Петрова по прозвищу «Выборгская ракета». Около года он входил в основной состав пилотов команды «Рено» «Формулы-1».

Ранее NEWS.ru сообщал, что киллер пробрался в коттедж мужчины примерно в 18:00. Он выстрелил в политика, а затем тело нашёл сторож, который вызвал полицию и скорую.