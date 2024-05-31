Ударил ножом 20 раз: разведчиков ВС РФ будут судить за убийство девушки

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело российских военнослужащих Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина, которых подозревают в жестоком убийстве 23-летней жительницы Луганска. По версии следствия, в январе прошлого года командир взвода ВДВ вместе с сослуживцами зарезал любовницу и приказал подчиненным взорвать тело. Подробности расправы — в материале NEWS.ru.

Какие статьи вменяют военнослужащим

Старший лейтенант Жамидулов и его подчиненный рядовой Дорожкин обвиняются в незаконном лишении свободы, убийстве и надругательстве над телом (часть 1 статьи 126, пункт «а» части 2 статьи 244, пункты «в», «да» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Материалы дела поступили в Южный окружной военный суд 16 мая. 28 и 29 мая состоялись предварительные слушания.

Как сообщает «Коммерсант», убийство девушки произошло вечером 13 января 2023 года в кафе «Радуга» в Луганске. По версии следствия, фигуранты дела похитили местную жительницу Валентину Давронову. Затем они ее зарезали, а тело взорвали, чтобы скрыть следы преступления.

Еще одним фигурантом дела является командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев. Обвинения в его адрес будут рассматриваться в рамках отдельного процесса.

Рассмотрение дела по существу судьей Денисом Вовченко (в прошлом — старший прокурор) начнется 5 июня. В сентябре минувшего года он перешел в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону из Красносулинского районного суда.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно об убийстве девушки в Луганске

По данным правоохранительных органов, 13 января 2023 года молодые люди отдыхали и выпивали спиртное в компании сослуживцев. Около девяти вечера к ним в «Радугу» пришла Давронова. Между старшим лейтенантом и девушкой разгорелся конфликт. Позже следователи установили, что она состояла с военнослужащим в интимных отношениях.

Жамидулов испугался, что любовница может рассказать об их связи его супруге. Он заявил сослуживцам, что отвезет девушку к ее новому молодому человеку. По словам следователей, старший лейтенант рассказал военнослужащим, что Давронова является шпионкой. Он отметил, что она якобы служила в ВСУ с 2018 по 2021 год и на ее теле есть татуировки с украинской символикой.

Следователи считают, что Жамидулов посадил Давронову в кузов КамАЗа и повез в воинскую часть. Он связал девушке руки, а рядовому Дорожкину, который поехал вместе с ними, приказал заклеить экс-возлюбленной глаза. Тот подчинился.

По версия обвинения, после приезда в часть военнослужащие завели девушку в солдатскую баню, где Жамидулов порядка двадцати раз ударил ее ножом. Затем в помещение зашел Плещеев. Командир взвода приказал ему добить жертву.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы следствия, Плещеев не хотел убивать Давронову, но боялся Жамидулова. Он нанес девушке раны в плечо и ногу, которые не были смертельными.

Как считает следствие, после полуночи в баню зашел Дорожкин и по приказу старшего лейтенанта добил жертву. В момент убийства Плещеева не было в помещении. Позже Жамидулов приказал ему и Дорожкину избавиться от тела девушки. Они отвезли труп за пределы части и взорвали с помощью трех гранат Ф-1, говорится в материалах стороны обвинения.

Чем прославился Айдын Жамидулов

По данным «Коммерсанта», Жамидулов родился в Казахстане, но проживал в Псковской области. При этом молодой человек рассказывал в видеосюжете для Telegram-канала «Герои спецоперации Z», что был мобилизован в Оренбургской области.

Жамидулов поступил на службу в ВС РФ в январе 2022 года как контрактник. Он был командиром парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ.

«Дома остались две дочки, жена, родители. Все ждут, любят, волнуются. Но и гордятся тем, что я в Вооруженных силах Российской Федерации», — сказал тогда военнослужащий.

Жамидулов прославился как фронтовой поэт. 24 ноября 2022 года российское военное ведомство опубликовало видеозапись, на которой старший лейтенант зачитывает одно из своих произведений.

«Сложные времена создают героев, герои создают новую поэзию», — говорилось в сообщении ведомства.

Позже Жамидулов представил вниманию публики еще одно стихотворение, которое опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z». Министерство обороны сделало репост этого сообщения.

«Сразим кукловодов, прислужников зла. <...> Жизни людей для них просто игра. С этим нужно покончить уже навсегда!» — декламировал молодой человек.

Фото: МО РФ Айдын Жамидулов

Двое военных подозреваются в убийстве семерых человек под Херсоном

В апреле этого года в Херсонской области были задержаны двое военнослужащих — Александр Кайгородцев и Александр Осипов — по подозрению в убийстве семерых человек в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Среди жертв оказались глава Абрикосовки Любовь Тымчак, четыре мирных жителя и двое сотрудников силовых структур.

Первые пять тел были найдены утром 24 апреля на краю парка «Алешковские пески» в Подо-Калиновке. Вскоре в военно-гражданской администрации Алешкинского района сообщили, что в Абрикосовке были обнаружены обезображенные и обгоревшие тела мужчины и женщины.

Как сообщает РИА Новости, первой жертвой стала жительница села Подо-Калиновка. По информации агентства, двое военнослужащих, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, застрелили продававшую им спиртное женщину, после чего сожгли ее дом. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как передает РИА Новости, в Подо-Калиновке военнослужащие подобрали на автомобиле двух знакомых и направились в Абрикосовку. Однако в лесопосадке у них произошел конфликт с мужчиной и женщиной, в результате которого они были убиты. Затем солдаты поехали к главе Абрикосовки и попросили ее разместить их на ночь. Тымчак сообщила им, что свободных домов нет. В ответ военнослужащие ее застрелили, отмечало агентство.

После задержания Кайгородцев и Осипов дали признательные показания. В мае этого года им были предъявлены обвинения по статьям об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Кайгородцев ранее был судим. В 2005 году его признали виновным в умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК) и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК). В 2021 году его осудили за кражу (часть 2 статьи 158 УК). В Минобороны не комментировали эту информацию.

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