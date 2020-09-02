В Лондоне китаец убил жену и отправил фото трупа в семейный чат

Живущий в Лондоне гражданин Китая И Син Сун расправился со своей гражданской женой на почве ревности, после чего отправил фотографию мёртвого тела в семейный чат.
Тело зарезанной 35-летней Ли Цин Ван увидели её отец, сестра и племянницы,
Инцидент произошёл в районе Лейтон на востоке Лондона, где пара снимала жильё. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли подозреваемого, лежащего возле своей жертвы укутанным в одеяло.
После задержания Сун рассказал, что приревновал свою сожительницу, заподозрив её в тайных встречах с любовником.
У погибшей Ли Цин Ван осталось двое детей: сын-студент и 12-летняя дочь.
Сун признал свою вину в суде и был приговорён к 19 годам заключения. Во время судебного заседания стало известно, что выходец из Китая работал плотником и разнорабочим, никак не мог найти постоянную работу и страдал от депрессии.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что в Башкирии были пойманы двое мужчин, причастных к убийству 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Добавьте наши новости в избранные источники