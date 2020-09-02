В Лондоне китаец убил жену и отправил фото трупа в семейный чат

https://static.news.ru/photo/fcacb2de-ed09-11ea-bc0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Живущий в Лондоне гражданин Китая И Син Сун расправился со своей гражданской женой на почве ревности, после чего отправил фотографию мёртвого тела в семейный чат.

Тело зарезанной 35-летней Ли Цин Ван увидели её отец, сестра и племянницы, пишет «Экспресс газета». Семья погибшей, получив фотографию, немедленно вызвала полицию.

Инцидент произошёл в районе Лейтон на востоке Лондона, где пара снимала жильё. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли подозреваемого, лежащего возле своей жертвы укутанным в одеяло.

После задержания Сун рассказал, что приревновал свою сожительницу, заподозрив её в тайных встречах с любовником.

У погибшей Ли Цин Ван осталось двое детей: сын-студент и 12-летняя дочь.

Сун признал свою вину в суде и был приговорён к 19 годам заключения. Во время судебного заседания стало известно, что выходец из Китая работал плотником и разнорабочим, никак не мог найти постоянную работу и страдал от депрессии.

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