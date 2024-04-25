Военных задержали за тройное убийство в зоне СВО: что им грозит, кто жертвы

Полиция задержала российских военных в Херсонской области, их подозревают в убийстве нескольких человек. Что там произошло, сколько убитых, кто это сделал?

Что произошло в Херсонской области, сколько убийств

«Коммерсант» сообщил об убийстве трех человек под Алешками. Первые тела были найдены утром 24 апреля в небольшом населенном пункте Подо-Калиновка — небольшом населенном пункте на краю парка Алешковские пески. Об убийстве сообщила фельдшер местной больницы. По данным канала Baza, речь идет о пяти убитых.

«Приехавшие на место стражи порядка обнаружили в одном из домов труп женщины — судя по гильзам, она была убита выстрелами из автомата Калашникова калибром 5,45 мм. Затем, чтобы скрыть следы преступления, убийцы облили тело горючим и бросили гранату. От взрыва произошел пожар, но погибшую все равно опознали», — пишет «Коммерсант».

Через 15 минут из военно-гражданской администрации Алешкинского района сообщили, что нашли еще два тела: обгоревших и обезображенных мужчину и женщину. Они были найдены в соседнем селе Абрикосовка.

Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительным данным, убитыми оказались глава администрации поселка Абрикосовка Любовь Тымчак и военнослужащий Алексей Г. В селе объявлен трехдневный траур.

Полиция по горячим следам задержала двоих подозреваемых. Они признались в убийствах, написали явки с повинной и рассказали, что в лесополосе на выезде из села Абрикосовка находятся еще два обгоревших трупа. Один из них оказался военнослужащим по имени Максим, пишет Baza. На месте всех убийств были обнаружены гильзы от патронов калибра 5,45 мм.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о подозреваемых, мотивы

«Коммерсант» пишет, что в убийствах признались военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев. По некоторым данным, они служили в 144-й мотострелковой бригаде. Это соединение, по данным Don24.ru, входит в состав вновь сформированного 40-го армейского корпуса ЮВО.

В публикации отмечается, что Кайгородцев — из Новосибирской области. Ранее он был судим за убийство, в колонии получил еще один срок за участие в незаконном обороте наркотиков. После освобождения в 2020 году он нарушал возложенные на него запреты и получил 6 месяцев условного срока. Теперь в случае, если вина Кайгородцева в тройном убийстве будет доказана, ему грозит пожизненный срок, отмечает издание.

Об Александре Осипове подробных данных нет, ранее он не был судим. Предполагается, что преступление военнослужащие могли совершить на почве алкогольного опьянения.

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