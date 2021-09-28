Убийство силовика КГБ Белоруссии на спецоперации показали на видео

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб в Минске во время спецоперации. Он попал под пули злоумышленников во время «отработки лиц, причастных к террористической деятельности». Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал «Беларусь 1».

На кадрах видно, как группа захвата выламывает дверь в течение нескольких минут. При этом есть и съёмка из квартиры, которую вели предполагаемые преступники в то время, пока к ним пытались прорваться силовики. В квартире находились два человека — мужчина с ружьём и женщина, которая снимала всё на камеру мобильного телефона.

После того, как сотрудники КГБ всё-таки выломали дверь и попали в квартиру начинается активная перестрелка. В ней и погиб один из правоохранителей. Подозреваемый с ружьём выстрелил в него в упор, после этого сослуживцы оттащили его в сторону и открыли огонь по дверному проёму, в котором скрылся мужчина.

В итоге стрелявший был убит ответным огнём, но и сотрудника КГБ спасти не удалось. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что задержали обвиняемого в террористической деятельности Сергея Соколова. По данным силовиков, он планировал покушения на сотрудников правоохранительных органов и чиновников.