https://static.news.ru/photo/5243be20-e150-11e9-bfed-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Ветеран Великой Отечественной войны и его супруга убиты в Рязани. Информацию о преступлении распространило региональное СУ СК.
Вечером 26 сентября 2019 года в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела мужчины и женщины, 1928 и 1930 годов рождения, с признаками насильственной смерти, — говорится на сайте ведомства.
Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
Проверяются различные версии убийства пожилых супругов, в том числе связанные с корыстным мотивом.
Как пишет «Рязань.Лайф», жертвой преступника оказался уроженец Ленинграда, подполковник в отставке Павел Макеев. Он был награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За безупречную службу» I–III степени, «За воинскую доблесть» и другими.
Макеев являлся почётным членом региональной организации «Жители блокадного Ленинграда».