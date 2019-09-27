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Власти непризнанного Северного Кипра задержали экс-сотрудника СК РФ Александра Сатлаева за нападение на девушку. В России он получил шесть лет за серию преступлений сексуального характера, вышел досрочно и вновь оказался в розыске по подозрению в изнасиловании, произошедшем в Барнауле.

Сатлаев напал на девушку, стал душить её, а затем вырвал сумочку. По законам Северного Кипра, россиянину грозит пожизненный срок, пишет местное издание Kibris. На судебном заседании об аресте Сатлаева, состоявшемся...