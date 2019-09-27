Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ветеран Великой Отечественной войны и его супруга убиты в Рязани. Информацию о преступлении распространило региональное СУ СК.

Вечером 26 сентября 2019 года в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела мужчины и женщины, 1928 и 1930 годов рождения, с признаками насильственной смерти, — говорится на сайте ведомства.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Проверяются различные версии убийства пожилых супругов, в том числе связанные с корыстным мотивом.

Как пишет «Рязань.Лайф», жертвой преступника оказался уроженец Ленинграда, подполковник в отставке Павел Макеев. Он был награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За безупречную службу» I–III степени, «За воинскую доблесть» и другими.

Макеев являлся почётным членом региональной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Как писал News.ru, в марте было завершено расследование дела о произошедшем в 2017 году разбойном нападении и убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Рязани. Его фигурантами стали двое местных жителей и один из Московской области. Четвёртый соучастник преступления объявлен в федеральный розыск.

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