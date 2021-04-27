Убийцу пенсионеров в Башкирии приговорили к пожизненному сроку

https://static.news.ru/photo/3962a1d0-a758-11eb-93dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Башкирии приговорён к пожизненному лишению свободы по делу об убийствах пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Убийства были совершены в период с 2008 по 2011 год в Янаульском и Краснокамском районах. Жертвами злоумышленника стали шестеро пожилых местных жителей.

Преступления были раскрыты благодаря многочисленным экспертизам и показаниям свыше 60 свидетелей. Верховный суд республики признал виновным в их совершении 52-летнего мужчину, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. Помимо убийств, ему также вменялись разбой и умышленное уничтожение чужого имущества. Сам злоумышленник свою вину признавать отказался.

Новое наказание убийце предстоит отбывать в колонии особого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Крыму к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину за убийство пятилетней падчерицы. В совершении преступления он сознался.