«Тунеядцы» взялись за ружья: братьев-геймеров посадят за убийство отца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Братья в представлении ИИ

27 мая суд в Якутске вынес обвинительный приговор двум братьям — жителям микрорайона Марха, которые в августе прошлого года во время конфликта убили отца. Трагедия разыгралась после того, как он обвинил сыновей в тунеядстве. Они достали ружья и застрелили главу семейства на глазах у соседей. Подробности событий того дня и свидетельства очевидцев — в материале NEWS.ru.

Какой срок получили отцеубийцы из Якутска

Суд признал Яна и Германа Хайрадановых виновными в убийстве отца Ивана Хайраданова, совершенном группой лиц (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).

«Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора двум братьям», — говорится в сообщении регионального главка СК РФ.

С учетом позиции гособвинителя судья назначил братьям наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. На момент преступления Яну и Герману Хайрадановым было 25 и 28 лет соответственно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За что братья убили отца

Конфликт между родственниками произошел в одном из частных домов микрорайона Марха вечером 18 августа 2023 года. О ЧП стало известно только спустя пять дней, когда подозреваемых арестовали и предъявили им обвинение.

«Двое братьев на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, совместно произвели не менее 11 выстрелов в голову и тело своего 56-летнего отца. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сообщили следователи.

Позже выяснилось, что братьев разозлили обвинения отца, назвавшего их тунеядцами. Между близкими произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В итоге молодые люди застрелили отца из охотничьего ружья МР-155 и карабина TG2 (у них были лицензии на оружие).

За всем происходящим наблюдала мать братьев. Однако полицию вызвали жильцы соседних домов, которые услышали стрельбу. Они рассказали сотрудникам правоохранительных органов детали случившегося.

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)'

Что рассказали очевидцы убийства

Telegram-канал Baza сообщил, что в тот вечер Иван Хайраданов выпил и «принялся отчитывать своих сыновей». Завязался спор, затем мужчины вышли во двор, где произошла драка. В какой-то момент братья попытались связать отца, но тот смог вырваться и убежать. Когда мужчина вернулся, сыновья поджидали его с оружием, отметил канал.

Претензии Ивана Хайраданова к сыновьям заключались в том, что они нигде не работают, не помогают в хозяйстве и сутками сидят за компьютерными играми. У них регулярно происходили соры на этой почве. Конфликты продолжались несколько лет, но обычно братья уступали главе семейства.

Как писал aif.ru, убийство произошло на глазах у свидетелей. Один из братьев находился у собачьей будки, второй — у столба. Они договорились стрелять вместе, когда мужчина пойдет в их сторону.

«Отца родного убить? Да у вас кишка тонка, не сможете! Ты всегда был слабаком», — закричал он. Когда отец понял, что сыновья намерены стрелять, он попытался убежать, но его настигли пули.

Соседи Хайрадановых позже рассказали, что один из братьев произвел пять выстрелов, попав мужчине в живот, руку и голову. Второй выстрелил шесть раз в спину. Некоторые соседи утверждали, что обращались в полицию за полчаса до трагедии, но дежурный якобы принял информацию только по убийству. В МВД не комментировали эту информацию.

Ряд очевидцев заявили, что Ян и Герман защищали не себя, а мать, над которой отец якобы издевался. Один из свидетелей ЧП отметил, что мужчина в роковой вечер «окно разбил, мать порезал, пощечину дал, и понеслась у них». При этом aif.ru сообщил, что Хайраданов-старший любил жену и не обижал ее.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Братья в представлении ИИ

Как жила семья Хайрадановых

Супруга покойного позже рассказала журналисту газеты «Якутск Вечерний», что у нее от Хайраданова пятеро детей. Мужчина сначала работал слесарем, а затем трактористом. Незадолго до трагедии его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. В итоге он остался без работы и с горя начал пить каждый день.

«Мы старались отучить, хотели лечить, но он постоянно сопротивлялся. Говорил, что сам может бросить. Но каждый раз одно и то же. Если бы я за каждое его дебоширство вызывала полицию, то, наверное, этого бы не случилось. Но я боялась, что нашу семью поставят на учет по делам несовершеннолетних», — рассказала она после похорон.

По словам женщины, когда супруг был нетрезв, он бил и ее, и детей. «Агрессия в мою сторону была постоянно», — отмечала собеседница газеты. Когда глава семьи не употреблял спиртное, он вел себя тихо, хорошо относился к окружающим, был «очень хорошим человеком», утверждала женщина.

Хайраданова рассказывала, что после дебошей супруг каждый раз извинялся и обещал бросить пить. Он несколько раз лечился от алкогольной зависимости, но безуспешно.

Что известно о семейной трагедии в Балашихе

В апреле этого года в подмосковной Балашихе произошел семейный конфликт. 52-летняя местная жительница зарезала во время ужина 78-летнего отца, который приехал к ней в гости.

Как писал Telegram-канал SHOT, вечером 1 апреля пожилой мужчина и дочь вместе выпивали. В какой-то момент отец стал критиковать женщину за неуживчивый характер. Между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева хозяйка дома схватила нож и ударила им отца в грудь. Тот скончался на месте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина испугалась и попыталась скрыть следы преступления. Она расчленила тело топором, положила части туловища в холодильник, а конечности выбросила в сточную яму. Позже женщина осознала, что не сможет замести следы, и сдалась полиции.

На допросе у следователя она созналась в преступлении. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли мобильные телефоны, два ножа, а также топор. По факту произошедшего была назначена судебно-медицинская экспертиза.

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