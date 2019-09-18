Следственный комитет РФ по по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудил уголовное дело в отношении трёх местных жителей за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ).
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Двоих подозреваемых задержали на территории Нижневартовска, третий был задержан в Республике Татарстан. В ходе обысков, у них были изъяты экстремистская литература, изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации. Также при личном досмотре одного из мужчин при нём обнаружили наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами.
Участие в деятельности террористической организации в соответствии с УК РФ влечёт безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Как ранее писал News.ru, российским силовикам удалось задержать жителя Дагестана, который являлся сторонником ИГ и готовил теракт на территории республики.