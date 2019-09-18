https://static.news.ru/photo/a6ec5fea-dad4-11e9-b63e-fa163e074e61_660.jpg Фото: hmao.sledcom.ru

Следственный комитет РФ по по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбудил уголовное дело в отношении трёх местных жителей за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ).

Как сообщает сайт регионального отделения СК, трое мужчин осуществляли на территории города Нижневартовска запрещённую деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности ИГ.

Двоих подозреваемых задержали на территории Нижневартовска, третий был задержан в Республике Татарстан. В ходе обысков, у них были изъяты экстремистская литература, изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации. Также при личном досмотре одного из мужчин при нём обнаружили наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами.

Участие в деятельности террористической организации в соответствии с УК РФ влечёт безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Как ранее писал News.ru, российским силовикам удалось задержать жителя Дагестана, который являлся сторонником ИГ и готовил теракт на территории республики.