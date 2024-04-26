Труп приплыл на место съемок «Что? Где? Когда?»: чем опасен Нескучный сад

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Труп неизвестного был найден в Москве-реке около Нескучного сада, рядом с местом съемок игры «Что? Где? Когда?». Что об этом известно, что там произошло, насколько опасен Нескучный сад?

Что случилось в Нескучном саду

26 апреля стало известно об обнаружении неопознанного тела в реке.

«Труп неизвестного приплыл по Москве-реке к Нескучному саду, где регулярно проводятся съемки „Что? Где? Когда?“. Примерно на эти же вопросы теперь предстоит ответить следователям, которые осматривают тело на берегу на Пушкинской набережной», — говорится в публикации.

Как пишет издание «360», охрана Нескучного сада обратилась в экстренные службы около 9:40. На месте работала дежурная служба поисково-спасательной станции «Крымский мост».

Как пишет Shot со ссылкой на источники, предварительно установлено, что погибший – 22-летний Егор К., который пропал в начале апреля.

По информации канала, мужчина в конце марта приехал в Москву на заработки из Сосногорска в Коми. В беседе с сестрой 7 марта он просил взаймы тысячу рублей, после чего на связь не выходил. По словам семьи погибшего, у него не было вредных привычек, по крайней мере пристрастия к алкоголю. Известно, что в родном городе юноша работал на складе спорттоваров, но затем начал искать подработки в разных городах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Насколько опасен Нескучный сад

Нескучный сад является одним из крупнейших пейзажных парков на правом берегу Москвы-реки; относится к Центральному парку культуры и отдыха имени Горького. С 1990 года в саду в Охотничьем домике проходят игры «Что? Где? Когда?»

Площадь Нескучного сада составляет почти 60 гектаров. Это место на Якиманке часто фигурировало в криминальных историях.

В 2008 году в Нескучном саду была найдена жертва маньяка. Обнаженное тело молодой девушки ранним утром нашли люди, вышедшие на пробежку. На ее теле были обнаружены множественные побои и следы изнасилования. Жертва, предположительно, была задушена, после чего насильник и убийца вогнал между ног своей жертвы деревянный кол. Впоследствии выяснилось, что убита была сотрудница звукозаписывающей компании «Гала Рекордс» и пиар-менеджер певицы «Макsим» Татьяна Логинова.

В июле 2009 года в Нескучном саду было найдено повешенное тело 42-летнего безработного мужчины, который приехал из Кабардино-Балкарии.

Весной 2010-го прохожие нашли в Нескучном саду на Пушкинской набережной тело мужчины. Как сообщил источник «Интерфакса», погибший пролежал там не менее шести месяцев, следов насильственной смерти обнаружено не было.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мае 2013 года изувеченный труп 22-летней девушки с многочисленными колото-резаными ранениями груди, спины и шеи был найден в овраге всего в 400 метрах от места съемок «Что? Где? Когда?» На теле неизвестной множество колото-резаных ранений в области груди, спины и шеи, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Через несколько дней по подозрению в убийстве был задержан 27-летний мужчина.

В июне 2014 года на краю Нескучного сада, в Титовском проезде, во время проведения земляных работ обнаружили человеческие останки. Как пишет «Интерфакс», найденный скелет предположительно, принадлежал девочке 6-7 лет и был закопан на глубине одного метра.

Убийства здесь происходили и после. В канун нового 2022 года женский труп с перерезанным горлом нашли здесь в общественном туалете на территории Нескучного сада. Рядом с убитой женщиной 25-30 лет был найден нож, предполагаемое оружие преступления.

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