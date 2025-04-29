Тело педофила нашли под вывеской «Индюшка» В Екатеринбурге подозреваемый в педофилии проломил себе голову при побеге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге мужчина, подозреваемый в педофилии, выпал из окна пятого этажа при попытке скрыться от полицейский, сообщает E1.RU. Мужчина остался жив, после падения на крышу над крыльцом и ударом об асфальт. Его голова была пробита.

Уточняется, что инцидент произошел в доме №56 на улице Щорса. Опубликовано фото, на котором подозреваемый лежит после падения под вывеской мясного магазина «Индюшка».

URA.RU уточняет, что подозреваемый предпринял попытку побега, будучи в наручниках. Управление Следственного комитета и полиция региона отказались давать комментарии журналистам по этому делу.

Ранее сообщалось, что под Воронежем задержали 58-летнего народного депутата Евгений Бабаева. Мужчину обвиняют в надругательстве над двумя восьмиклассницами. Девочкам по 15 лет. Известно, что Бабаев также заведует домом культуры в селе Вязноватовка. Именно в своем рабочем кабинете он вступал в интимную связь с несовершеннолетними. Мужчина в свое оправдание говорил, что контакт с девочками не был изнасилованием, все было по взаимному согласию. Обе девочки учатся в восьмом классе местной школы. Бабаева уже допросили, ему грозит до четырех лет лишения свободы по одной статье и до 12 лет — по другой.