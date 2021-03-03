Троих подростков под Саратовом посадят за изнасилование ребёнка

https://static.news.ru/photo/19b3194e-7cb2-11eb-a80d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое подростков попадут в тюрьму на 3,5 года по решению суда. Их признали виновными в изнасиловании 11-летней девочки, сообщил Следком.

Нападение на ребёнка произошло в сентябре 2020 года, когда компания гуляла в Аткарске. Подружка пострадавшей предложила пойти в заброшенный дом. Молодые люди обманом заманили вторую девочку за их общей приятельницей.

Следователи установили, что, оставшись наедине с 11-летним ребёнком, юноши надругались над ней. Она смогла покинуть здание только тогда, когда пришли её подруги.

Несмотря на непризнание вины в содеянном, следователями СК собраны исчерпывающие доказательства совершения юношами инкриминируемого им деяния, — цитирует РИА Новости сообщение.

16-летний подросток получит 3,5 года тюремного заключения, а 14- и 15-летний — по три года лишения свободы. Наказание они будут отбывать в воспитательной колонии.

Ранее NEWS.ru писал, что 70-летний Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, был освобождён из-под стражи после 17 лет заключения. Его признали виновным в похищении и изнасиловании двух девушек.