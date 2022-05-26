Трое мужчин до смерти избили мальчика в трамвае Ульяновска

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое мужчин до смерти избили 13-летнего мальчика в трамвае Ульяновска, сообщает «360». Подросток вступил в конфликт с пенсионером, другие взрослые начали его избивать, рассказала зашедшая после этого в транспорт Виктория. Мальчик в тот момент уже лежал без сознания, его друзья кричали, кондуктор плакала, а одна свидетельница побежала в больницу.

Мне сказали, что конфликт начался с того, что подростки дерзили дедушке. Тот дал ныне погибшему пощёчину. Конфликт продолжился: они что-то ещё ответили, ещё двое вступились за дедушку, его (подростка. - NEWS.ru) избивали ногами, а когда он упал, убежали — такая была версия, — описала она произошедшее.

Сам дедушка, по словам Виктории, после избиения сидел на остановке спокойный и отрешённый. «Я жду полицию. А что он матом ругался? Пусть бы на своего деда и ругался», — передала Виктория его слова.

Нападавшим, как она думает, было около 50 лет.

24 мая сообщалось, что 13-летний школьник из Бердска попал в больницу после избиения толпой сверстников. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом руки со смещением, рваная рана во рту, а также гематомы и ушибы. Били его толпой до 15 человек. Родители мальчика уже написали заявление в полицию.