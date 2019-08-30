https://static.news.ru/photo/72aaedaa-cb43-11e9-a3bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жительница Москвы, 10 лет посещавшая занятия двух тренеров личностного роста, обвинила их в вымогательствах. Она обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

По её словам, злоумышленники придумывали различные предлоги, чтобы выяснить конфиденциальные сведения о её жизни. В итоге они получили от неё письменные свидетельства и потребовали больше миллиона рублей за неразглашение этой информации, передаёт РИА Новости .

Полицейские нашли и задержали двоих подозреваемых: мужчину 35 лет и женщину 53 лет. Во время обыска у них дома нашли конфиденциальные данные клиентов. В настоящий момент предполагаемые преступники находятся под стражей.

Ранее News.ru писал, что московские следователи возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета. Кроме занятия высшего положения в преступной иерархии, мужчине инкриминируют вымогательство отеля в Таиланде.