11-летнего сына сотрудника ФСБ нашли мёртвым в Петухове

11-летний сын сотрудника ФСБ найден мёртвым в Петухове Курганской области. Тело мальчика с простреленной головой обнаружил его младший брат, вернувшийся из школы. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Предположительно, ребёнок
По данным URA.RU, погибший мальчик
Следователи проводят проверку, в результате которой, возможно, будет возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
Ранее 17-летний москвич покончил жизнь самоубийством. Матери оказывается психологическая помощь, причины суицида подростка пока неизвестны.