11-летнего сына сотрудника ФСБ нашли мёртвым в Петухове

Читайте нас в Google Новости

11-летний сын сотрудника ФСБ найден мёртвым в Петухове Курганской области. Тело мальчика с простреленной головой обнаружил его младший брат, вернувшийся из школы. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, ребёнок покончил жизнь самоубийством. Рядом с его трупом лежал пистолет, принадлежащий силовику.

По данным URA.RU, погибший мальчик состоял в различных группах в социальных сетях, в которых неоднократно поднималась тема суицида.

Следователи проводят проверку, в результате которой, возможно, будет возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Ранее 17-летний москвич покончил жизнь самоубийством. Матери оказывается психологическая помощь, причины суицида подростка пока неизвестны.

