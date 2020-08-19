Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска

https://static.news.ru/photo/8b6232d0-e2c2-11ea-b855-fa163e074e61_660.jpg Виталий Захаров Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Виталий Захаров уточнил исковые требования и изменил сумму морального вреда. Об этом NEWS.ru сообщила его представительница Татьяна Головкина.

Взыскать с Ефремова Михаила Олеговича в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в мою пользу — в счёт возмещения причинённого мне морального вреда 7,5 млн рублей, — говорится в документе.

Изначально сумма иска составляла 6,5 млн рублей. Увеличить исковые требования Виталия подтолкнуло поведение Ефремова, указано в тексте иска. Подсудимый не воспользовался случаем и не принёс извинения потерпевшим, а также вёл себя по-хамски по отношению к его представителям, например советовал приобрести слуховой аппарат.

Остальные пострадавшие — жена, младший сын и брат Захарова — на заседании 18 августа также заявили иск, но сумма требований в нём была символическая: всего один рубль.

Михаил Ефремов обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.