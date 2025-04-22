Свиная голова в гробу: россиянин оставил картель с носом и попал за решетку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области в колонию отправили жертву владельцев наркошопа. Мужчину и его семью кошмарили, в том числе угрожая убийством, а теперь отец семейства сел на восемь лет. NEWS.ru рассказывает историю пострадавшего от наркоторговцев.

Украл без цели сбыта

Житель города Первоуральска Вячеслав Курбанов отправится в колонию строгого режима на восемь лет. Суд признал его виновным в хранении крупной партии наркотиков и похищении паспорта у гражданина.

Согласно версии следствия, в октябре 2023 года мужчина сдал свою квартиру посуточно молодому человеку. Когда вернулся в квартиру в назначенное время, квартиранта не обнаружил. Однако он увидел оборудование для фасовки наркотиков и само наркотическое вещество.

«После чего мужчина пересыпал обнаруженное наркотическое средство массой свыше 500 граммов в пакет и переместил в подвальное помещение, где стал незаконно хранить без цели сбыта. А также унес с собой находившийся в квартире паспорт гражданина Российской Федерации», — рассказали в прокуратуре.

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Свиная голова в гробу

В дальнейшем Курбанову приходили сообщения от неустановленных лиц с требованиями вернуть похищенные наркотики и заплатить деньги сверх украденного. Мужчине предлагали самому стать закладчиком.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однажды под дверь дома, в котором живет Курбанов и его семья, неизвестные притащили картонный гроб со свиной головой внутри. Рядом ножом была приколота фотография Курбанова.

В том числе владельцы наркошопа, оставшиеся без товара, скидывали мужчине сообщение с заказом на исполнение убийства.

«Срочная разовая работа в Свердловской области. Оплата — 1 млн. Поломать, сжечь, снять на видео», — говорилось в объявлении.

«Привет от картеля»

После неофициального сообщения в ФСБ на квартиру мужчины было совершено нападение, пишет E1.RU. Сначала в окно бросили камень, а затем кирпич. Следом забросили дымовые шашки. Камень и кирпич были обернуты в бумагу с надписями: «Привет от картеля» и «Тварь, одумайся».

«После попытки поджога мы вызвали полицию и всё рассказали. Я сходил в подвал и передал кристаллы. Экспертиза определила, что это метадон», — рассказывал Вячеслав.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К тому времени квартиросъемщик почистил всю переписку с арендодателем. Его причастность к преступлению доказать не удалось. Полиграф подозреваемый проходить отказался. В итоге фигурантом дела о хранении наркотиков стал сам Вячеслав.

«Он хотел кинуть магазин»

Тем временем «спортиков», которые кошмарили семью Курбанова, тоже приговорили к реальным срокам еще в 2024 году. Молодым людям было 19 и 20 лет на момент совершения преступления. Но отец одного из них в разговоре с журналистами выразил уверенность, что Вячеслав имел материальный интерес в этой истории, а не спасал Свердловскую область от запрещенных веществ.

«Две недели у него хранилось! На него дело уже заведено. Всё видно и понятно. И че вы будете крайними делать пацанов? Конечно, они тут всё устроили. Че выдумывать-то? Он решил кинуть магазин — у него не получилось» — считает отец одного из осужденных.

Мужчина добавил, что его сын вместе с подельником не были посвящены, за какую именно провинность им приказали наказать мужчину.

«Их не посвящали в детали, что должен человек и кому. Им просто сказали — надо написать какие-то слова и запенить дверь. А второй раз — надо привезти гроб и поставить к двери. А для чего, с какой целью — не объясняли», — рассказал отец осужденного.

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