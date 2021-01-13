Свидетель по делу Ишаева рассказал о давлении следствия 

https://static.news.ru/photo/0f8cb232-5588-11eb-9669-fa163e074e61_660.jpg Виктор Ишаев Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Замоскворецком суде на процессе по делу экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева свидетель Андрей Свинчуков, выступая по видеосвязи, рассказал о давлении на него следователя, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала заседаний. По его словам, в период проведения следственных действий по делу в отношении Ишаева он подвергся запугиванию со стороны следователя.

К нам в Хабаровск приезжал следователь Коровин из центрального СК. Во время допроса он всячески пытался навязать свою точку зрения (допрос проходил в здании ФСБ. — NEWS.ru), запугивал, что из свидетеля можно стать обвиняемым. Причём местный следователь общалась совершенно по-другому, — пояснил он.

Свинчуков работал менеджером представительства «Роснефти» на Дальнем Востоке в 2014–2019 годах и занимался договорами закупок.

Заседание по делу после небольшого перерыва продолжилось 13 января.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей. Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.