Суд заочно арестовал подозреваемого по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии

https://static.news.ru/photo/e8b47cc6-3e1c-11eb-857b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Ибрагима Аушева, который может быть причастен к убийству главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Аушев обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлёкший умышленное причинение смерти человеку). Он будет взят под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

На прошлой неделе суд также заочно арестовал ещё одного фигуранта данного дела — Адама Белхароева. Ему вменяется не только теракт, повлёкший смерть человека, но и создание террористического сообщества, а также незаконное приобретение или передача оружия группой лиц (ст. 205.4 и ч. 3. ст. 222 УК РФ).

В январе 2019 года на Эльджаркиева было совершено покушение — неизвестные обстреляли его автомобиль из автоматов по дороге из Чечни в Ингушетию. Тогда он не пострадал. В ноябре того же года он вместе с братом был убит на улице Академика Анохина в Москве. Убийца с места преступления скрылся, позднее его машину нашли на юго-западе столицы.

По версии следствия, убийство совершил житель Ингушетии Курейша Картоев, который был заочно арестован. Кроме того, под стражу заключены еще более 10 человек, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Как писал NEWS.ru, в СКР считают, что организатором убийства силовика является предприниматель Хасан Полонкоев. Ему предъявлено соответствующее обвинение.