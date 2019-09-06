https://static.news.ru/photo/14b21bf6-d098-11e9-8cc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест гражданку Кипра Георгию Кафкалию по делу о хищениях в компании-автодилере «Рольф». Мера пресечения назначена заочно и будет применена к подсудимой с момента задержания или экстрадиции в Россию.

Как сообщает ТАСС , суд посчитал убедительными свидетельства причастности Кафкалии к преступлению. Также арест был назначен с учётом иностранного гражданства подозреваемой, что даёт ей возможность легко скрыться.

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряд других топ-менеджеров компании подозревают в незаконном выводе за рубеж $4 млрд. Российские правоохранители задержали директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Как писал News.ru, Басманный суд Москвы отправил Кайро под домашний арест. Другие фигуранты уголовного дела находятся за пределами России.